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19. 09. 2019

Стартовали переговоры по транзиту газа

В Брюсселе в четверг, 19 сентября, начинаются трехсторонние переговоры Еврокомиссия-Украина-Россия об условиях транзита газа после 2019 года, сообщает Укринформ.
 
 
Как сообщается, в помещении Еврокомиссии начался раунд двусторонних консультаций между ЕК и украинской делегацией, в состав которой входят министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и глава Нафтогаза Андрей Коболев.
 
Позже Еврокомиссия проведет двусторонние переговоры с российской делегацией, которую возглавляет министр энергетики РФ Александр Новак.
 
После обеда в здании Еврокомиссии начнутся трехсторонние переговоры под председательством вице-президента Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича.
 
Как ожидается, об итогах переговоров Шефчович проинформирует представителей прессы около 17:00.
 
Накануне ожидания от переговоров озвучили в Кабмине Украины и Кремле.
 
 

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Источник: korrespondent.net
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