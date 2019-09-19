Зеленский назначил нового губернатора Винницкой области

Президент Владимир Зеленский назначил новым председателем Винницкой областной государственной администрации Владислава Скальского. Валерий Коровий, который возглавлял ОГА с февраля 2015 года, уволен. Об этом говорится в указах №705-706 от 18 сентября 2019 года, которые появились на сайте главы государства в четверг, 19 сентября.

Владислав Скальский раньше был заместителем мэра Винницы.

Он родился в Виннице и закончил местный технический университет. Долгое время работал в Метро Кеш энд Керри, пройдя путь от менеджера до ответственного за развитие сети в Казахстане. Потом два года работал в российской сети гипермаркетов Лента.

Вернулся в Украину в 2014 года, и с 2015 года перешел на государственную службу.

Некоторое время возглавлял гсопредприятие Центр государственного земельного кадастра и винницкое коммунальное предприятие Институт развития городов.

С 24 июня 2016 года был назначен на должность заместителя мэра Винницы.

Ранее Зеленский назначил губернатором Николаевской области Александра Стадника. До назначения Стадник работал в ООО Динадис БИЗНЕС ТРЕВЕЛ.

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Источник: korrespondent.net