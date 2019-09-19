Рада продлила закон о финансовой реструктуризации

Верховная Рада на заседании в четверг, 19 сентября, 300 голосами приняла законопроект, продлевающий финансовую реструктуризацию.

Согласно пояснительной записке, из-за высокой доли неработающих кредитов в банковском секторе, которая к 1 июля 2019 года достигла 50,8%, в Украине существует необходимость совершенствования норм закона О финансовой реструктуризации для расширения практики его применения.

Как пояснили в Минфине, законопроект устраняет недостатки действующего законодательства и вносит изменения в законы О финансовой реструктуризации, Об ипотеке и Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений.

Документ предусматривает проведение совместной процедуры финансовой реструктуризации для нескольких должников, которые являются связанными лицами, но имеют разных кредиторов.

В Минфине говорят, что законопроект упрощает процедуру финансовой реструктуризации и способствует полному применению способов реструктуризации со стороны банков.

Кроме того законопроект продлевает действие закона на шесть лет.

Ранее сегодня Рада приняла законопроект о реформе прокуратуры.

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Источник: korrespondent.net