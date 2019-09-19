На Черниговщине поймали банду кавказцев-разбойников

Полиция Черниговской области задержала группу кавказцев, подозреваемых в серии разбойных нападений, сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 19 сентября.

По их информации, после нападения на предпринимателя в Менском районе бандиты планировали "потеряться" в Киеве, но были задержаны полицейскими на стационарном посту трассы Чернигов-Киев.

Так, 18 сентября в полицию обратилась жительница Менского района и сообщила, что они с мужем стали жертвами ограбления. Женщина рассказала, что двое незнакомцев вошли в дом и с применением насилия связали мужчину и заставили отдать около 20 тысяч долларов.

Полиция вычислила вероятный путь передвижения нападающих и перекрыла все выезды из области в направлении столицы. Именно на выезде из Черниговской области уголовный розыск совместно с бойцами КОРД задержали автомобиль, в котором находились двое подозреваемых в разбое - граждан одной из стран Кавказа, которые находятся в Украине нелегально.

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У них изъяты деньги и холодное оружие. Сегодня полиция задержала и третьего подельника. Открыто уголовное производство. У полиции есть информация о причастности злоумышленников к совершению ряда аналогичных преступлений. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что ранее на Херсонщине налетчики на глазах у ребенка пытали семью бизнесменов утюгом.

Также сообщалось, что в Киеве похитили мужчину и год пытали из-за квартиры.

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Источник: korrespondent.net