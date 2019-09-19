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19. 09. 2019

СБУ расследует поездку "делегатов" Крыма на совещание ОБСЕ

Прокуратура Автономной республики Крым зарегистрировала уголовное производство по факту нарушения представителями СМИ порядка выезда из аннексированного Крыма для участия в совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом сообщает прокуратура АРК

"В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка не только законности выезда "делегатов" с полуострова, но и получения ими визы для въезда на территорию Евросоюза, включение их в состав официальной делегации РФ", - говорится в сообщении.

Уголовное производство зарегистрировали по обращению представителя президента Украины в АР Крым Антона Кориневича. Расследование будет проводить Служба безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве в знак протеста против заявлений о "российском Крыме". 

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Источник: korrespondent.net
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