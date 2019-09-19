Пяти каналам с логотипом 112 Украина объявили предупреждение

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в четверг, 19 сентября, объявил предупреждение пяти региональным каналам, которые ретранслируют телеканал 112 Украина (ООО Ариадна Т, ООО "Лидер ТВ, ООО ТВ Выбор, ООО Новый формат ТВ и ООО Партнер ТВ), сообщает Укринформ.

За такую санкцию на заседании 19 сентября единогласно проголосовали все члены Нацсовета, рассмотрев результаты внеплановых выездных проверок компаний по лицензиям на многоканальное вещание (МХ-5).

Как отметил член Национального совета Сергей Костинский, все нарушения идентичны и касаются всех пяти телеканалов.

"Мы регулярно проводим мониторинги на соблюдение условия конкурса и программы концепции, которые нужно выполнять. Телеканалы их не выполняют довольно давно. Очередным мониторингом вещания от 19 июля 2019 года зафиксированы признаки нарушения Закона Украины О телевидении и радиовещании. Соответственно, мы осуществили внеплановую проверку с 22 августа по 23 августа. И зафиксировали нарушения ", - сказал Костинский.

Он отметил, что в очередной раз зафиксированы те же нарушения. Это увеличение объема информационно-аналитических и публицистических передач - по лицензии 2 ч. 30 мин, фактически 22 час. 50 мин. Отсутствуют культурно-художественные, научно-просветительские передачи, развлекательные и музыкальные передачи, детские передачи, фильмопоказы. По лицензии предусмотрено наличие логотипа каждой конкретной компании, фактически есть логотип 112 Украина.

Представители этих компаний на заседание не явились, несмотря на приглашение.

Ранее сообщалось, что суд разрешил Нацсовету не продлевать лицензию телеканала 112 Украина.

Напомним, в августе Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала 112 Украина из-за намерения показать фильм Оливера Стоуна Нерасказанная история Украины о "гражданском конфликте на Донбассе". После скандала показ фильма отменили, но проверка состоялась.

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Источник: korrespondent.net