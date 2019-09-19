СБУ проводит обыски в управлении полиции Житомира

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в Житомире в Департаменте защиты экономики Национальной полиции. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-группу СБУ в Житомирской области в четверг, 19 сентября.

Отмечается, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства по статье о незаконном использовании специальных технических средств негласного получения информации (ст.359 УК Украины).

Речь идет о несанкционированном судом прослушивании, – уточнили в ведомстве, пообещав позже сообщить подробности дела.

Ранее детективы НАБУ провели обыски в украинском офисе международной IТ-компании SAP. Руководитель офиса SAP в Украине Максим Матяш заявил, что работу компании заблокировали на длительный период.

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Источник: korrespondent.net