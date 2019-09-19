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19. 09. 2019

Рада продлила международные закупки лекарств

Верховная Рада Украины поддержала предложенные комитетом изменения к законопроекту №1076 о госзакупках, и тем самым продлила международные закупки лекарств еще на два года. За законопроект проголосовали 292 народных депутата.

"5 лет назад Министерство здравоохранения закупало одну такую таблетку за 96,51 доллара. Тогда такие лекарства от государства получали единицы. В 2018 году Украина через международные организации такую таблетку закупила за 1 доллар и 34 цента. Разница в цене - 72 раза! Сейчас все пациенты с раком крови получают эти лекарства бесплатно. И таких примеров разницы цены на препараты сотни", - написала на своей странице в Facebook депутат, экс-замминистра здравоохранения Ольга Стефанишина после голосования в парламенте.

Ранее сообщалось, что международные закупки лекарств для Украины оказались под угрозой. 

Напомним, в октябре 2018 года было создано госпредприятие Медицинские закупки Украины для организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий, вспомогательных средств и других товаров медицинского назначения.

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Источник: korrespondent.net
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