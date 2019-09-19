У трех застройщиков в Ирпене идут обыски

Полиция и прокуратура в четверг утром начали обыски у организаторов и исполнителей мошеннических схем строительства трех жилых комплексов, расположенных под Киевом в городе Ирпень. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook

"Дела старые, время потеряно, трудно, но двигаться надо ... Вот так (см. фото), с помощью цветных карандашей и псевдо презентаций обманывали наших граждан", - написал он.

Речь идет о ЖК Фрешсити, Панорамный 2 и Княжий двор. По словам Небытова, от действий мошенников пострадали более 1,5 тысячи человек, а нанесенный ущерб достигает более 80 миллионов гривень.

Правоохранители также планируют 19 сентября объявить подозрения двум лицам, которые выполняли роли директора и бухгалтера и принимали наличные средства у людей якобы как инвестиции в строительство указанных ЖК, и вручить ходатайство в суд на меру пресечения - содержание под стражей.

Им инкриминируется преступление, предусмотренное ч.4 ст.190 Уголовного кодекса, то есть "Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники".

При этом основной организатор схем сейчас скрывается за границей. Ему готовят сообщение о подозрении заочно и хотят объявить в международный розыск.

Ранее сообщалось, что в мэрии Ирпеня идут обыски. Прокуратура и полиция пришли в мэрию Ирпеня с обыском, который связан с выемкой документов нескольких застройщиков.

Напомним, экс-мэр Ирпеня пришел на допрос в ГПУ. Прокуратура допросила Карплюка, но не вручила подозрение. На бывшего мэра заведено дело о растрате в особо крупных размерах.

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Источник: korrespondent.net