Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Закарпатской области группировку, которая занималась производством и сбытом крупных партий наркотиков и психотропов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 19 сентября.

Оперативники установили, что в состав группы входили 12 жителей региона, среди которых бывший работник МВД. Злоумышленники наладили оптовое изготовление гашиша, марихуаны и амфетамина. Нарколаборатории преступники обустроили в собственных домах. Готовый "товар" они продавали на территории Тячевского, Ужгородского и Мукачевского районов.

Правоохранители задержали девять участников банды. Во время обысков дома у наркодельцов изъяли наркотики на общую сумму более 500 тысяч гривен по ценам черного рынка. Также был обнаружен автомат Калашникова, пистолеты Парабеллум и Сталкер, нарезное оружие Форт-202, большое количество патронов и деньги – 11 тысяч долларов, 10 тысяч евро и 70 тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщении 12 участникам группировки подозрения в совершении преступления по статье о незаконном производстве и сбыте наркотиков (ч.2 ст.307 УК Украины). Досудебное следствие продолжается.

Cмотрите фотогалерею: СБУ задержала банду наркодилеров на Закарпатье

Ранее в Одессе задержали пять человек, занимавшихся распространением опасных психотропов на территории города. Банду наркоторговцев возглавляла 28-летняя женщина, которую ранее судили за наркодилерство.

Также сообщалось, что на Буковине задержали полицейского за сбыт наркотиков.

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Источник: korrespondent.net