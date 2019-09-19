Савченко нашла новую работу

Бывший народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко получила работу на телеканале Zik, который принадлежит Тарасу Козаку - соратнику Виктора Медведчука.
Савченко станет ведущей телешоу Комментатор. Верховная Рада с инсайтом, где обещает рассказывать о секретах украинского парламента.
Соответствующий видеоанонс опубликовал Zik на своем канале в YouTube. В анонсном ролике бывшый нардеп говорит, что расскажет, что происходит в кулуарах Рады и как принимаются преступные для украинцев законы.
Ранее сообщалось, что Савченко подалась на биржу труда. Бывшая нардеп официально ищет работу через Центр занятости. После проигрыша на выборах в Раду она оказалась безработной.
Позже Надежда Савченко пришла в Раду и закинула грязные ноги на стол.
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Источник: korrespondent.net
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