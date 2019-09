Отец больного ребенка отругал Бориса Джонсона за показуху перед прессой

Премьера Британии Бориса Джонсона во время визита в больницу отругал отец больного ребенка, который сказал ему, что Госслужба здравоохранения уничтожена, а Джонсон приехал в больницу только ради возможности предстать перед прессой. Об этом сообщает Politico в четверг, 19 сентября.

Британский премьер-министр был в замешательстве и сказал: "Ну, на самом деле прессы здесь нет", несмотря на то, что событие освещали большинство британских СМИ. Тогда отец указал на журналистов и камеры, сказав: "Что вы имеете в виду, что здесь нет прессы, кто эти люди?"

