В Институте рака проведут аудит из-за скандала с взятками

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая подписала приказ о проведении аудита в Национальном институте рака. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что проверять деятельность института будет Управление внутреннего аудита Минздрава под непосредственным контролем министра. Министерство проверит деятельность института с 1 января по 20 сентября 2019 года.

"Руководство института рака обязано предоставить всю необходимую информацию, документы и доступ к базам данных и создать надлежащие условия для аудиторской группы. Особое внимание будет уделено процедурам государственных закупок", - говорится в сообщении.

До 8 октября аудиторская группа должна предоставить министру подробный отчет. После этого Минздрав доложит на Комитете по вопросам здоровья нации Верховной Рады Украины

"В случае выявления злоупотреблений и подтверждения информации правоохранительных органов, позиция министерства будет жесткой в ​​рамках закона. Команда министерства имеет нулевую толерантность к коррупции и других преступлений", - добавили в министерстве.

Ранее сообщалось,что врачам Института рака объявили о подозрении из-за взяток. Завотделения и врачу-онкологу Института рака объявили о подозрении в вымогательстве денег у онкобольных пациентов.

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Источник: korrespondent.net