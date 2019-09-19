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19. 09. 2019

Под Киевом коп избил и переехал машиной лесничего

В Иванковском районе Киевской области полицейский вместе с двумя приятелями избил лесничего и переехал ему ногу. Об этом рассказал на своей странице Facebook в  народный депутат Олег Береговой.

По его словам, к нему обратился помощник лесничего одного из лесничеств государственного предприятия Иванковский лесхоз.

17 сентября во время патрулирования лесных насаждений, проверку на наличие пожаров в лесных массивах, выполняя свои должностные инструкции, им был замечен автомобиль с гужевым прицепом, прицеп был загружен лесом-кругляком, длиной 4.5 м., диаметром 17 - 28 о' объемом 2 - 2.5 м.3.

"Лес был сырым, свежеспиленным. Конечно, лесничий остановил транспорт с целью выяснения происхождения древесины. В машине было трое, сначала попытались договориться, не получилось. Лесничий оказался принципиальным. Тогда правонарушители начали убегать, перед чем избили лесничего и уже, когда он лежал переехали машиной ногу. Прицеп с лесом оставили на месте", - говорится в сообщении.

Пострадавший уже обратился в больницу за медицинской помощью, а также к сотрудникам правоохранительных органов, отметил депутат.  Однако дело приняло другой оборот, когда было установлено, что один из правонарушителей – полицейский.

Ранее сообщалось, что полицейский планировал заказное убийство жителя Запорожья. Злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Источник: korrespondent.net
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