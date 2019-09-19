Все больше заробитчан хотят остаться в Польше

Доля украинских заробитчан, желающих переехать в Польшу, за год выросла на треть. Об этом сообщает Европейская правда в четверг, 19 сентября, со ссылкой на исследование.

Исследование провели EWL. S.A, Фонд поддержки мигрантов на рынке труда EWL и Студия Восточной Европы Варшавского университета. Согласно его данным, каждый третий работник из Украины хочет остаться в Польше. Более 40% из них имеют высшее и неполное высшее образование.

Среди аргументов в пользу жизни в Польше украинцы называют высокое качество жизни - 66,5%, хороший заработок и лучшие перспективы для детей - 46%.

Более трех четвертей респондентов, которые обдумывают переезд в Польшу, считают, что предоставление им вида на жительство в Польше повлияет на их решение о переезде.

Почти две трети заробитчан, которые обдумывают возможность остаться в Польше, планируют также перевезти в страну свои семьи.

Чаще всего украинцы приезжают на заработки в Польшу на основании рабочей визы - 60%. Однако, по сравнению с прошлогодним исследованием, более чем на 5% увеличилась доля украинских работников, находящихся в Польше на основании безвизового режима между Украиной и ЕС.

Почти 28% респондентов признали, что сталкивались с негативными ситуациями при оплате труда и предложений работы, когда настоящие условия трудоустройства отличались от заявленных.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет количество трудовых мигрантов из Украины в Польше выросло в пять раз – с 300 тысяч до примерно 1,5 млн.

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Источник: korrespondent.net