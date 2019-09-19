В Крыму ФСБ снова проводит обыски у крымских татар

Под Судаком в аннексированном Крыму проходит новый обыск в доме крымских татар. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает телеканал ATR в четверг, 19 сентября.

"В оккупированном Крыму сообщают, что 19 сентября российские силовики ворвались в дом крымских татар в селе Солнечная Долина (Судак)", - сказано в публикации.

Известно также, что обыски проводит ФСБ. Остальные подробности происходящего пока выясняются.

Напомним, с начала года в Крыму арестовали 57 крымских татар. Власти в аннексированном Крыму 73 раза устраивали незаконные обыски.

В последний раз новости об обысках у крымских татар поступали 27 августа. Тогда ФСБ обыскивала дом крымского татарина и его родителей в поселке Зуя Белогорского района.

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Источник: korrespondent.net