Лента RSS
Подписаться на ленту
19 сентября 2019, четверг, 16:45
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
19. 09. 2019

В Крыму ФСБ снова проводит обыски у крымских татар

Под Судаком в аннексированном Крыму  проходит новый обыск в доме крымских татар. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает телеканал ATR в четверг, 19 сентября.

"В оккупированном Крыму сообщают, что 19 сентября российские силовики ворвались в дом крымских татар в селе Солнечная Долина (Судак)", - сказано в публикации.

Известно также, что обыски проводит ФСБ. Остальные подробности происходящего пока выясняются.

Напомним, с начала года в Крыму арестовали 57 крымских татар. Власти в аннексированном Крыму 73 раза устраивали незаконные обыски.

В последний раз новости об обысках у крымских татар поступали 27 августа. Тогда ФСБ обыскивала дом крымского татарина и его родителей в поселке Зуя Белогорского района.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что ты больше любишь, меня или суп?
- Первое...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.