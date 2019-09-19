На госпредприятии под Одессой разоблачили коррупционную схему

Должностные лица госпредприятия Морской торговый порт Южный в Одесской области подозреваются в хищении средств предприятия на сумму около 10 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 19 сентября.

Чиновники морского порта присвоили средства при поставках тепловозов для нужд предприятия.

"В 2018 году руководство госпредприятия заключило договор на поставку двух тепловозов по цене 26 млн грн и перечислило поставщику аванс в размере 50% суммы. По заключению профильных экспертов, реальная стоимость тепловозов составляет почти 3 млн грн, ведь перед поставкой в ​​Украину они были списаны с баланса железной дороги одной из стран СНГ в связи с неудовлетворительным техническим состоянием", - говорится в сообщении.

Во время обысков была изъята документация, которая подтверждает проведение противоправной сделки. Начато уголовное производство по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее на Житомирской таможне разоблачили миллионные хищения. Чиновники оформляли нефтепродукты по недостоверной классификации по заниженным ставкам пошлины. Только в 2019 году злоумышленники нанесли государственному бюджету ущерб почти 900 тысяч гривен.

Также в СБУ заявили о миллионных хищениях на Харьковском авиапредприятии. Бывший первый замглавы предприятия незаконно заключил договор добровольного страхования имущества завода.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net