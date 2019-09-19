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19. 09. 2019

В Торецке восстановили подачу воды

Коммунальное предприятие Вода Донбасса в среду, 18 сентября, в ходе ремонтно-восстановительных работ устранило повреждение на водоводе Горловка-Торецьк. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, коммунальщики, при содействии украинской стороны Специального центра по контролю и координации и СММ ОБСЕ, устранили повреждения на водопроводе и восстановили водоснабжение города Торецк и близлежащих населенных пунктов.

Отмечается, что на протяжении 5 лет, из-за повреждений водопровода Горловка-Торецк, без водоснабжения оставались около 43 тыс. лиц. Повреждения также вызывали потерю около 200 м. куб. воды в час.

"Во время ремонтно-восстановительных работ водопровода, выявленные повреждения были устранены. Выток воды из водопровода мог привести к его полному разрушению, что в свою очередь привело бы к чрезвычайной ситуации, которая вызвала бы социальное напряжение в обществе", - рассказали в ведомстве.

Cмотрите фотогалерею: В Торецке восстановили подачу воды

 
Ранее сообщалось, что два города на Днепропетровщине вторую неделю живут без воды. На водоканале в ситуации винят прогнившую трубу, через дыры которой утекло много воды, вследствие чего предприятие не может свести концы с концами.
 
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Источник: korrespondent.net
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