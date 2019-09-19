Встреча с Путиным сорвана. Киев выдвинул условия

Встреча нормандской четверки откладывается на неопределенный срок из-за отказа Украины утвердить "формулу Штайнмайера", что Россия называла главным условием для саммита в этом формате.
Вторым ключевым условием Москва называла разведение сил на Донбассе. В штабе ООС уже начали подготовку, но на трехсторонней встрече контактной группы в Минске не смогли договориться и об этом. Корреспондент.net рассказывает подробности.
Нормандская встреча споткнулась о формулу Штайнмайера
После встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в августе российский лидер Владимир Путин согласился на встречу в нормандском формате, на которой настаивали остальные три стороны. Саммит глав четверых стран не собирался с осени 2016 года.
Российская сторона поставил Украине условие для встречи - письменное оформление "формулы Штайнмайера". Это комплекс мероприятий для реализации минских соглашений, который вывел Франк-Вальтер Штайнмайер - на тот момент министра иностранных дел, а ныне президент Германии.
"Формула Штайнмайера" предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые ОБСЕ должна признать честными и свободными. При этом вначале Украина должна была ввести в действие закон о выборах на Донбассе и только потом стороны отводят войска.
Принятие закона об особом статусе Донбасса наравне с проведением в Украине конституционной реформы, предполагающей децентрализацию страны - один из пунктов минских соглашений, принятых в феврале 2015 года.
За более чем четыре года, прошедших с принятия этих соглашений, Киев и Москва так и не разрешили ключевого противоречия, которое заключается в том, как именно должен быть принят и действовать закон об особом статусе. И "формула Штайнмайера" должна была стать компромиссом в этом вопросе.
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Но единой официальной редакции "формулы" и стороны трактуют ее по-разному. 18 сентября в Минске собиралась трехсторонная контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе, которая должна была согласовать сроки разведения сил и письменно оформить "формулу Штайнмайера".
Сообщается, что документ был согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран нормандской четверки и лидеров (Ян Хеккер, Владислав Сурков, Андрей Ермак и Эмманюэль Бонн) и предложен контактной группе для подписания.
Но на вчерашней встрече в Минске Украина отказалась подписать "формулу Штайнмайера", сорвав таким образом нормандскую встречу, которая могла состояться в октябре.
Саммит представителей дипломатической группы нормандского формата должен был состояться в Минске во вторник, 17 сентября. Но был перенесен из-за "технических проблем российской стороны".
Нерешенным остался и вопрос разведения сил сторон конфликта в населенных пунктах Петровское и Золотое.
В чем разошлись Украина и Россия
Российская сторона и представители "ЛДНР" в срыве обвинили Киев. Представитель РФ Борис Грызлов подчеркнул, что Украина "поставила под угрозу саммит нормандской четверки".
"Представители Киева отказались подписать "формулу Штайнмайера" - то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса... Тем самым Киев сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами", - сказал он.
Украинская сторона настаивают на том, что "формула Штайнмайера" по сути своей была заведомо неприемлема для Киева. Украина обвиняет в срыве принципиальную позицию России о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко ранее говорил, что в Конституцию Украины не будут вноситься никакие изменения об особом статусе Донбасса. Неподконтрольным территориям предлагается развиваться по пути децентрализации, как и всей остальной Украине.
Уже 18 сентября на заседании комитетов Верховной Рады по вопросам внешней политики и интеграции Украины с ЕС Пристайко сказал, что "закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ".
"Это то, что записано в решении. Больше там ничего нет. Надо, чтобы все партии, представленные за этим столом, все медиа, представленные здесь, имели доступ к выборам и так далее. Только тогда выборы могут быть признаны соответствующими стандартам ОБСЕ", - сказал он.
Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы, написала на своей странице в Facebook условия, которые Киев выдвинул для закрепления "формулы Штайнмайера":
- полное прекращение огня;
- обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
- вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;
- разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;
- обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;
- установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы.
Российская газета Коммерсант опубликовала согласованный вариант текста, который не был подписан в Минске. Он занимает полстраницы и прописывает имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.
Согласно ему, закон об особом статусе вступает в силу в 20.00 в день голосования на внеочередных выборах в неподконтрольной части Донбасса в соответствии с законом Украины.
Там также отмечается, что закон об особом статусе будет действовать на временной основе до дня опубликования миссией наблюдателей ОБСЕ итогового доклада о выборах. Закон начнет действовать на постоянной основе после признания выборов со стороны ОБСЕ.
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Источник: korrespondent.net
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