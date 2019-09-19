Зеленский уволил шесть глав райадминистраций

Президент Владимир Зеленский в четверг, 19 сентября, уволил шесть глав райадминистраций Ровенской области. Об этом говорится в распоряжениях главы государства.

В частности, президент уволил с должности главы Березновской РГА Виталия Люшина, Дубенской - Юрия Парфенюка, Корецкой - Сергея Черния, Млиновской - Петра Рухера, Острожской - Богдана Туровича, Радивиловской - Олега Ващука.

Все они лишились должностей в связи с окончанием полномочий предыдущего президента Петра Порошенко.

Напомним, на этой неделе из Конститутционного суда уволили троих судей.

А Владимира Вятровича уволили с поста директора Института национальной памяти.

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Источник: korrespondent.net