Зеленский уволил шесть глав райадминистраций

Президент Владимир Зеленский в четверг, 19 сентября, уволил шесть глав райадминистраций Ровенской области. Об этом говорится в распоряжениях главы государства.
В частности, президент уволил с должности главы Березновской РГА Виталия Люшина, Дубенской - Юрия Парфенюка, Корецкой - Сергея Черния, Млиновской - Петра Рухера, Острожской - Богдана Туровича, Радивиловской - Олега Ващука.
Все они лишились должностей в связи с окончанием полномочий предыдущего президента Петра Порошенко.
Напомним, на этой неделе из Конститутционного суда уволили троих судей.
А Владимира Вятровича уволили с поста директора Института национальной памяти.
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Источник: korrespondent.net
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