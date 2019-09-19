В Слуге народа объяснили, что значит формула Зеленского по Донбассу

Формула президента Владимира Зеленского по урегулированию ситуации на Донбассе не предусматривает закрепление особого статуса ОРДЛО в Конституции. Такое заявление сделал глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко на своей странице в Facebook в четверг, 19 сентября.

"Нет изменениям в Конституцию относительно "особого статуса ОРДЛО" - и это существенный шаг вперед по сравнению с предшественниками, которые при внесении в первом чтении соответствующих изменений в Конституцию прикрылись телами нацгвардейцев”, - написал Яременко в посте, озаглавленном Формула Зеленского.

Яременко утверждает, что выборы и другие элементы политической части минских договоренностей формулой предусмотрены только после выполнения части касательно безопасности (прекращение огня, отвод войск, обмена удерживаемыми), что является следующим шагом вперед.

По словам Яременко, предшественники "и законы принимали, и Конституцию пытались менять, не достигнув даже прекращение огня, что фактически противоречит Минским договоренностям и есть реализацией на практике "формулы Штанмайера".

Кроме того, по его словам, предложенная главой государства формула предусматривает выборы в органы местной власти одновременно на всей территории Украины и в ОРДЛО на основе единого закона по достижении условий безопасности.

"Это переговорная позиция Украины. Если кому-то она кажется слишком слабой позицией, то хочу напомнить, что не украинские танки стоят под Курском, а российские в Крыму и в Донецке с Луганском. Если кому-то мало подробностей, то напомню, что еще полгода и год назад мы слышали больше о томосе и о том, что "Путин нападет", а сегодня украинская дипломатия имеет четкую публичную артикулированную позицию. А скептикам, которые считают, что все это нереалистично, посоветую не торопиться отвечать за Путина. Пусть откажется он, а не вы", - добавил нардеп.

О согласии Украины на формулу Штайнмайера накануне заявил глава МИД Вадим Пристайко.

Позже украинская сторона на переговорах в Минске выдвинула условия реализации формулы Штайнмайера.

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Источник: korrespondent.net