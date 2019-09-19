Газовые переговоры продлились менее часа

В Брюсселе завершились трехсторонние переговоры России, Еврокомиссии и Украины по газу, они длились 40 минут, сообщает ТАСС в четверг, 19 сентября.

По итогам встречи глава Минеэнерго РФ Александр Новак назвал консультации конструктивными, впервые за многие годы.

Украинскую делегацию на переговорах представлял министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и глава Нафтогаза Андрей Коболев.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net