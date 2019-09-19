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19. 09. 2019

Газовые переговоры продлились менее часа

В Брюсселе завершились трехсторонние переговоры России, Еврокомиссии и Украины по газу, они длились 40 минут, сообщает ТАСС в четверг, 19 сентября.

По итогам встречи глава Минеэнерго РФ Александр Новак назвал консультации конструктивными, впервые за многие годы.

Украинскую делегацию на переговорах представлял министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и глава Нафтогаза Андрей Коболев.

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Источник: korrespondent.net
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