Рада назначила главу Фонда госимущества

Верховная Рада на заседании в четверг, 19 сентября, утвердила Дмитрия Сенниченко главой Фонда государственного имущества. Такое решение поддержали 238 нардепов.

Представление на назначение от премьер-министра Алексея Гончарука поступило в Раду сегодня.

Он рассказал, что получил от правительства задание "реализовать политику, политика будет направлена на привлечение прямых инвестиций и компетентных инвесторов".

По словам Сенниченко, его первоочередная задача - не передача как можно большей суммы в госбюджет, а привлечение инвесторов, а также борьба с коррупцией.

До недавнего времени Сенниченко работал в Фонде Евразия, был директором по недвижимости и инфраструктуре национального почтового оператора Укрпочта, а до этого - генеральным директором компаний JLL и Parkridge Holdings в Украине.

Сенниченко также является членом наблюдательного совета электронной системы государственных торгов "ProZorro.Продажи".

Как сообщалось, Кабмин назначил Сенниченко накануне и поставил задачу в течение двух недель представить правительству план приватизации на следующий год.

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Источник: korrespondent.net