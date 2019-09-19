Назначены новые топ-менеджеры Укроборонпрома

Гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичус назначил четырех руководителей ключевых направлений деятельности концерна. Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома в четверг, 19 сентября.

"Заместителем генерального директора госконцерна по вопросам трансформаций стал Роман Бондарь. Закупками будет заниматься Надежда Бегун, один из драйверов Prozorro, финансово-экономическим блоком будет руководить Сергей Иванюта, а Олег Яковенко возглавит так называемый проектный офис УОП", - сказано в сообщении.

При выборе новых руководителей для Укроборонпрома ориентировались на опыт реформирования и управления изменениями в крупных компаниях со сложной структурой собственности; экспертиза по разработке и внедрению корпоративной стратегии; понимание специфики и проблем промышленного комплекса Украины; независимость и отсутствие конфликта интересов в отрасли; положительная деловая репутация.

Также известно, что до назначений новые руководители подали электронные декларации, прошли ряд собеседований, спецпроверки и полиграф.

Роман Бондарь - заместитель гендиректора по вопросам трансформаций, эксперт по развитию лидерства и построения эффективных организаций. Более 15 лет занимается поиском руководителей высшего звена и организационными перестройками крупных украинских и международных компаний.

До назначения в Укроборонпром был управляющим партнером британской компании Odgers Berndtson Ukraine, принимал активное участие в реформе корпоративного управления госсобственности и госслужбы, формировал наблюдательные советы Нафтогаза, Укрзализныци, Укрэнерго, Укргидроэнерго и аэропорта Борисполь.

Надежда Бегун - новый директор департамента закупок УОП. Бегун работала в сфере телекоммуникационных услуг, в 2015 году в качестве волонтера присоединилась к команде Prozorro в МЭРТ, позже стала заместителем директора ГП Прозорро. Внедряла систему электронных закупок, разрабатывала законодательство, отвечала за создание бренда и продвижения Prozorro.

После МЭРТ присоединилась к команде Укрпочты, где централизовала закупки более чем на миллиард гривен 27 дирекций госкомпании, ввела единые стандарты закупок.

До назначения в УОП работала заместителем директора ГП "Медицинские закупки Украины" и запускала электронный каталог Prozorro Маркет для госзаказчиков.

Отмечается, что отдельным фокусом работы Бегун станет импортозамещения товаров российского производства.

Сергей Иванютка будет руководить финансово-экономическим блоком концерна, до этого работал в украинских и международных компаниях-лидерах рынка, а также в НБУ и Укргаздобыче. Олег Яковенко - директор департамента управления проектами. Также имеет опыт работы в госструктурах, в частности, в МЭРТ, где занимался оценкой налоговых и финансовых рисков, возглавлял разработку интегрированной платформы цифровой отчетности для государственных предприятий; участвовал в разработке плана восстановления промышленности в Восточной Украине и подготовке экспортной и HiTech-стратегии государства.

До перехода на госслужбу работал в иностранной продуктовой компании и развивал собственный бизнес в сфере маркетинговых стратегий и продвижения на рынках.

Напомним, 22 мая премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин выделит 32 миллиона гривен на финансовый аудит Укроборонпрома.

Позже стало известно, что аудит концерна проведет компания Бейкер Тилли Украина, которая получит за это 29 миллионов гривен.

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Источник: korrespondent.net