Разумков подписал три закона Зеленского

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон, регламентирующий порядок объявления импичмента президенту и закон, предписывающий все дела САП и НАБУ отправлять в Антикоррупционный суд. Об этом свидетельствуют данные на страницах соответствующих законопроектов на сайте парламента.

Законопроект Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент) № 1012 определяет порядок смещения президента с поста.

"Импичмент является внесудебным конституционным процессом, по содержанию которого Верховная Рада Украины в случае совершения государственной измены или иного преступления Президентом Украины может досрочно прекратить его полномочия, сместив с поста", - сказано в документе.

Инициировать импичмент могут не менее 226 депутатов, подписи которых запрещается отзывать из представления.

За включение этого вопроса в повестку дня сессии должны проголосовать не менее 226 депутатов.

Для проведения расследования в течение 30 дней создается специальная парламентская временная следственная комиссия.

Законопроект О внесении изменения в закон Украины О Высшем антикоррупционном суде (относительно начала работы суда) № 1025 устанавливает, что в делах, которые расследовали НАБУ и САП, другие следственные судьи прекращают принимать ходатайства и жалобы, а другие суды первой инстанции - обвинительные акты. Вместо этого такие ходатайства и обвинительные акты представляют ВАСУ.

Суды апелляционной инстанции прекращают принимать апелляционные жалобы в этих же делах; исключение - апелляционная палата ВАСУ.

Вместе с тем, законопроект не предусматривает изменений в статьи УПК о предметной подсудности Высшего антикоррупционного суда.

Также глава парламента подписал закон, который отсрочивает штрафы для евробляхеров.

Как сообщалось, Рада приняла закон об импичменте президента 10 сентября, проведя сразу голосования в первом и втором чтении.

Источник: korrespondent.net