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19. 09. 2019

В ГПУ появился департамент по особо важным делам

Генпрокурор Руслан Рябошапка в четверг, 19 сентября, подписал указ о создании Департамента процессуального руководства по особо важным уголовным производствам. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В состав департамента будут входить пять отделов. Он будет подведомственным Генпрокуратуре.

Деятельность департамента будет сосредоточена на преступлениях, связанных с масштабными хищениями госсредств, преступлений в кредитно-финансовой сфере, в частности связанных с выводом денег из банков с ущербом для государство, а также делами о посягательствах на права инвесторов, легализации преступных доходов и нарушений в экологической сфере.

Как сообщалось, сегодня Верховная Рада приняла президентский законопроект о реформировании Генпрокуратуры.

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Источник: korrespondent.net
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