Лента RSS
Подписаться на ленту
19 сентября 2019, четверг, 19:40
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
19. 09. 2019

ЕК анонсировала новый раунд переговоров по газу

Украина, Россия и Еврокомиссия проведут новые раунд переговоров по транзиту газа в конце октября. Об этом по итогам сегодняшней встрече в Брюсселе заявил заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович, сообщает ТАСС.

Он также выразил мнение, что на состоявшихся трехсторонних консультациях была "очень позитивная и конструктивная атмосфера".

Ранее об итогах переговоров рассказал министр энергетики России Александр Новак. По его словам, консультации были конструктивными, впервые за многие годы.

По его словам, Россия предложила продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок, в случае если не будут внедрены новые требования ЕС. 

Как известно, газовые контракты между Украиной и Россией заканчиваются в конце года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что ты больше любишь, меня или суп?
- Первое...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.