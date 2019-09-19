ЕК анонсировала новый раунд переговоров по газу

Украина, Россия и Еврокомиссия проведут новые раунд переговоров по транзиту газа в конце октября. Об этом по итогам сегодняшней встрече в Брюсселе заявил заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович, сообщает ТАСС.

Он также выразил мнение, что на состоявшихся трехсторонних консультациях была "очень позитивная и конструктивная атмосфера".

Ранее об итогах переговоров рассказал министр энергетики России Александр Новак. По его словам, консультации были конструктивными, впервые за многие годы.

По его словам, Россия предложила продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок, в случае если не будут внедрены новые требования ЕС.

Как известно, газовые контракты между Украиной и Россией заканчиваются в конце года.

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Источник: korrespondent.net