Полиции Херсонской области представили нового начальника

Заместитель начальника Нацполиции Игорь Клименко представил нового главу полиции Херсонской области полковника Александра Прокудина. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в четверг, 19 сентября.

Игорь Клименко заявил, что Нацполиция ждет от Александра Прокудина обеспечения надлежащего уровня безопасности граждан и повышения доверия людей к работникам полиции.

"В первую очередь, хочу обратить внимание личного состава на усиление борьбы с наркопреступностью, поддержание общественного порядка, на улучшение взаимодействия с органами местной власти, патрульной полицией и другими правоохранительными структурами области", - сказал Клименко.

Сообщается, что до назначения Прокудин занимал на протяжении четырех лет должность заместителя начальника полиции в Херсонской области. До этого полицию области пять лет возглавлял генерал Артур Мериков.

Напомним, что ранее полицию Запорожской области возглавил Николай Лушпиенко.

Также сообщалось, что полиции Хмельницкой области представили нового начальника.

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Источник: korrespondent.net