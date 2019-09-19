В Крыму произошел масштабный природный пожар

В аннексированном Крыму в поселке Орджоникидзе под Феодосией произошло возгорание сухой травы на 45 гектарах земли. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщило российское ГУ МЧС полуострова.

"Вчера, в 18:33, на пульт крымских спасателей поступила информация о возгорании сухой растительности на территории 35 квартала Феодосийского участкового лесничества Феодосийского ЛОХ", - говорится в сообщении.

На место возгорания направили 116 пожарных.

Как указано, на сегодня в 00:55 пожар удалось локализовать и не допустить перехода огня на дачные массивы.

Ранее сообщалось, что вокруг Киева растет количество природных пожаров. В частности, из-за сжигания травы под Киевом сгорели три дома и пять автомобилей.

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Источник: korrespondent.net