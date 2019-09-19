В Слуге народа передумали разрешать прослушку нардепов

Верховная Рада проголосовала за повторное второе чтение законопроекта, отменяющего так называемые "правки Лозового". Об этом сообщает Украинская правда в четверг, 19 сентября.

За то, чтобы пока не разрешать НАБУ и ГБР самостоятельно осуществлять прослушку чиновников на парламентском заседании проголосовали 242 нардепа. Этому предшествовала конфликтная ситуация. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дважды останавливал голосования за принятие законопроекта в целом.

Причем второй раз он сделал это, по мнению оппозиции поздно - система "Рада" зафиксировала результаты - 196 голосов. Разумков дал высказаться представителям фракций, после обсуждения нардепы отправили на повторное второе чтение.

"Камнем преткновения" стали частности правки, касающиеся права обыскивать и прослушивать народных нардепов.

В то же время представитель фракции Голос Александра Устинова, которая высказалась за принятие законопроекта в целом, напомнила, что нардепы ранее дали согласие на снятие неприкосновенности.

"У меня такое впечатление, что остатки той Верховной Рады, которая не хотела голосовать прослушку для НАБУ, которая приняла "правки Лозового" пытается сорвать сейчас голосование. Нас пытаются развести "как котят", когда рассказывают, что без санкций суда нас будут обыскивать, что будут задержание без санкции суда. Этого не будет!" - сказала Устинова.

Она напомнила, что нардепы проголосовали за снятие неприкосновенности "и это было то, что позволяет санкцию суда и санкции генерального прокурора обыскивать".

"Надо было думать, когда голосовали за снятие неприкосновенности. Мы взяли на себя ответственность. Значит, мы должны сделать следующий шаг и пофиксить весь тот трэш, который был проголосован", - подытожила Устинова.

Напомним, что на заседании 10 сентября за отмену "поправок Лозового" проголосовали 297 народных депутатов.

Неприкосновенность сняли. Чего лишились нардепы

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Источник: korrespondent.net