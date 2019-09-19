Темное прошлое Трюдо. Скандалы с премьером Канады

В Канаде накануне парламентских выборов разгорелся расистский скандал из-за старой фотографии премьер-министра Джастина Трюдо. На снимке он изображен с тюрбаном на голове, на лице будущего премьера грим черного цвета.

Трюдо извинился за скандальный снимок и сказал, что ранее это не казалось расизмом, но "теперь-то мы стали умнее. Это не единственный удар по Трюдо накануне сложных для него выборов. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Расистское фото Трюдо

Американский журнал Time 19 сентября опубликовал фотографии за 2001 год, где 29-летний Джастин Трюдо пришел на закрытую вечеринку под названием Арабская ночь в частной школе в Ванкувере, где тогда преподавал.

Издание пишет, что снимок был опубликован в ежегодном номере журнала школы за 2000-2001 годы. Копию этого номера Times получила лишь недавно. На фото Трюдо в белом тюрбане и с черным гримом на лице.

После публикации фотографии представители оппозиционных партий канадского парламента стали обвинять премьера в расизме.

Time

"Сегодня вечером перед канадцами появился человек, абсолютно неспособен принимать взвешенные решения. Человек, который не должен руководить этой страной", - заявил Эндрю Шир, лидер оппозиционных консерваторов Канады.

Лидер левой Новой Демократической партии Сикх Джагмен Сингх назвал снимок оскорбительным.

Фотографию также раскритиковала в Twitter лидер Зеленой партии Элизабет Мэй. Она заявила, что шокирована снимком.

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Национальный совет канадских мусульман также возмутился черным гримом и заявил, что он "возвращает нас к истории расизма".

Канадский премьер принес официальные извинения за свой костюм Аладдина.

"В 2001 году, когда я был учителем в Ванкувере, я посетил гала-представление. Тема была Арабские ночи. Я оделся в костюм Аладдина и сделал макияж. Я не должен был этого делать. Я должен был хорошо подумать, но не сделал этого, и мне очень жаль", - сказал Трюдо.

На вопрос журналистов, считает ли он фотографию расистской, политик ответил положительно.

"Тогда я не считал это расизмом, но теперь-то мы стали умнее", - сказал он в прямом эфире канадских телеканалов, выступая на борту своего самолета в аэропорту Галифакса.

Скандал накануне выборов

11 сентября премьер-министр Канады распустил парламент и объявил о старте избирательной кампании. Выборы состоятся Основные соперники - Либеральная партия, которую возглавляет Джастин Трюдо, и Консервативная партия.

Как показывают социологические опросы, рейтинг либералов и консерваторов практически на одном уровне.

Ожидается, что кампания Трюдо будет сосредоточена на вопросах экономики и климата. Он сказал, что его правительство "провело последние четыре года, делая Канаду лучше".

"У всех нас есть выбор: продолжать двигаться вперед и опираться на достигнутый нами прогресс, или вернуться к политике прошлого. Консерваторы любят говорить, что они работают для людей, но затем они снижают налоги для богатых и сокращают бесплатные услуги для всех остальных", - указал политик.

Трюдо пообещал "солнечные пути" (идиома либерала 19 века Уилфрида Лорье, боровшегося за права франкофонов), прозрачность государственных расходов, рост уровня жизни для среднего класса, увеличение числа женщин на руководящих должностях и примирение с группами коренных народов Канады.

Он выполнил и другие важные обязательства - легализацию марихуаны, широкую пропаганду гендерного равенства, открытие въезда в страну для сирийских беженцев.

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Уровень безработицы в Канаде в этом году достиг 40-летнего минимума; рост валового внутреннего продукта в последнем квартале был объявлен на уровне 3,7 процента, что также превысило ожидания экономистов.

Трюдо поддерживает Украину и осуждает действия России. Он был одним из противников ее возвращения в Большую восьмерку.

На шансах переизбрания Трюдо на пост премьер-министра также может отразится вывод уполномоченного по вопросам этики Канады Марио Диона о том, что Трюдо нарушил федеральные правила, касающиеся наличия конфликта интересов.

В обнародованном в августе отчете говорится, что он пытался повлиять на бывшего министра юстиции и генпрокурора Канады Джоди Уилсон-Рейболд по расследованию уголовного дела против SNC-Lavalin - крупнейшей инженерно-строительной компании страны.

Уилсон-Рейболд в феврале заявила, что Трюдо в течение нескольких месяцев убеждал ее, что судебный процесс над SNC-Lavalin будет массу негативных последствий - в частности, потерю многими канадцами рабочих мест, а это, в свою очередь стоить Трюдо и его партии голосов избирателей.

Сам Трюдо отрицает, что каким-то образом влиял на расследование с целью защитить SNC-Lavalin.

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Источник: korrespondent.net