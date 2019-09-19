В Полтавской области украинские правоохранители задержали членов этнической преступной группировки и ее организатора "Самвела Донецкого" - уроженца Грузии, разыскиваемого Интерполом. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в четверг, 19 сентября.

Лидер группировки разыскивался Интерполом за совершение умышленного убийства в Армении. В Украине в 1990-х годах он возглавлял криминальную группировку в Донецкой области, позднее это влияние распространилось на территорию Запорожской и Полтавской областей.

Участники организованной преступной группировки "специализировались" на рэкете, похищении людей, торговле оружием, угрозах, физических расправах и заказных убийствах.

"Обвиняемый в вымогательстве с пытками в составе и во главе преступной группы, Самвел попал за решетку на 14 лет и был этапирован в Западную Украину. Благодаря связям в нужных органах добился перевода в Запорожскую область. Впоследствии оказался на свободе раньше положенного срока. На сбыте героина вновь был задержан, но отделался лишь "отсидкой" в СИЗО в течение 3,5 лет. В 2015 году лидер ОПГ вместе со своими боевиками начинает "греметь" на всю Украину, совершая преступление за преступлением", - рассказал первый замглавы Нацполиции Евгений Коваль.

Cмотрите фотогалерею: Полиция задержала преступную группировку во главе с "Самвелом Донецким"

Среди пострадавших от преступных действий банды есть и жители Киевской области. В результате спецоперации задержаны 60-летний организатор ОПГ, его 58-летняя сообщница и двое ближайших исполнителей. Проведено более 50 санкционированных обысков по месту жительства этих и других фигурантов группировки. Изъяты огнестрельное и холодное оружие, автомобили, средства, наркотические средства.

Готовится вручение задержанным подозрений по ст.255 (создание преступной организации), ст.189 (незаконное завладение транспортным средством), ст.296 (хулиганство), ст.190 (мошенничество), ч.3 ст.27 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В суд подано ходатайство о заключении их под стражу без права внесения залога.

Правоохранительные органы Армении проинформированы об этом задержании для осуществления расследования на территории Украины.

Напомним, что ранее в Белой Церкви правоохранители инициировали спецоперацию, чтобы остановить деятельность преступной группировки, которая оказывала давление на топливно-энергетическую промышленность, сферу транспортных услуг и валютные операции.

Также сообщалось, что СБУ задержала банду, "выбивавшую" несуществующие долги у бизнесменов.

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Источник: korrespondent.net