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19. 09. 2019

Лавров дважды за сутки обсуждал с главой МИД ФРГ "формулу Штайнмайера"

Главы внешнеполитических ведомств России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас провели второй за сутки телефонный разговор по выполнению "формулы Штайнмайера" на Донбассе. Об этом говорится в распространенном в четверг, 19 сентября, сообщении МИД РФ.

"Министры продолжили обсуждение путей реализации решений саммитов в Париже и Берлине в 2015-2016 годов в "нормандском формате" относительно закрепления "формулы Штайнмайера", а также разведения сил и средств на пилотных участках в Петровском и Золотом, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. Лавров также обвинил представителей Украины в срыве накануне подписания договоренностей.

Также министры условились оставаться в плотном контакте для обеспечения безусловного выполнения минского комплекса мер по урегулированию в Украине. Лавров "также тепло поздравил Мааса с днем рождения, который он отмечает сегодня".

Ранее сообщалось, что Украина не подписала формулу Штайнмайера. Однако, глава МИД Вадим Пристайко заявил о согласии Украины на формулу Штайнмайера. Позже украинская сторона на переговорах в Минске выдвинула условия реализации формулы Штайнмайера.

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Источник: korrespondent.net
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