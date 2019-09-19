Транзит газа: в ЕК рассказали о плане "Б"

Если Россия и Украина не продлят транзитный контракт по газу на следующий год, а Северный Поток-2 не будет достроен, у Евросоюза все еще будет хватать запасов газа. Об этом в четверг, 19 сентября, заявил журналистам вице-президент Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович по итогам трехсторонних переговоров с Украиной и Россией, сообщает Европейская правда.

"Я могу заверить европейскую общественность, что мы хорошо подготовились к любым возможным вариантам. Наши газовые хранилища заполнены на 98%. Украина имеет в подземных хранилищах на четыре миллиарда кубических метров больше, чем в прошлом году в это время", - сказал Шефчович.

В то же время, по его словам, это - план на "черезвычайную ситуацию", поскольку в интересах обеих сторон - российской и украинской - убедится, что поставки газа продолжатся непрерывно.

Он также выразил уверенность, что транзитный договор будет подписан, потому что обе стороны, Украина и Россия, по его словам, демонстрируют готовность найти решение по транзиту газа.

Также он отметил, что была достигнута ключевая договоренность:

"Первое и самое главное, мы согласовали в принципе, что будущий контракт будет базироваться на законах и правилах ЕС", - сказал Шефчович.

Также он сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне между Еврокомиссией, Россией и Украиной о долгосрочном транзита газа после 2019 года состоится в конце октября.

Напомним, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель также исключил возможность неподписания нового транзитного контракта с Россией.

Ранее об итогах переговоров рассказал министр энергетики России Александр Новак. По его словам, консультации были конструктивными, впервые за многие годы. По его словам, Россия предложила продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок, в случае если не будут внедрены новые требования ЕС.

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Источник: korrespondent.net