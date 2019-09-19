Польша направила Украине обращение насчет восстановления эксгумации

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский подтвердил польской стороне заявление президента Владимира Зеленского о снятии запрета на эксгумацию в Украине. Об этом Бородянский написал на своей странице в Facebook в четверг, 19 сентября.

Бородянский встретился с послом Польши Бартошем Цихоцьки.

"Во исполнение договоренностей президентов Украины и Польши принял сегодня посла Республики Польша Бартоша Цихоцьки. Со своей стороны подтвердил заявление президента Украины о снятии ограничений на поисково-эксгумационные работы", - сообщил он.

Он отметил, что получил от посла письмо-обращение польской стороны относительно предоставления соответствующих разрешений и пообещал оперативно предоставить ответ.

"Разъяснил польской стороне процедуры, которые действуют в сфере проведения поисковых работ, и призвал польскую сторону можно быстрее подать документацию в соответствии с существующими процедурами для того, чтобы начать работы", - сообщил Бородянский.

По его словам, он "заверил посла в полной поддержке всего процесса проведения работ".

Напомним, что ранее президент Польши Анджей Дуда обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о возобновлении эксгумаций польских жертв в Украине.

Позже Владимир Зеленский заявил о готовности отменить мораторий на поисково-эксгумационные работы на польских захоронениях прошлого столетия на территории Украины.

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Источник: korrespondent.net