Под зданием офиса президента прошла акция с призывом к Владимиру Зеленскому не соглашаться на "формулу Штайнмайера". Об этом сообщает РБК-Украина в четверг, 19 сентября.

Несколько сотен активистов провели акцию протеста "Нормандский сговор - государственная измена". Акция прошла без использования какой-либо партийной символики. Также к акции присоединился украинский активист и бывший полизаключенный Кремля Владимир Балух.

По словам митингующих, они опасаются, что реализация "формулы Штайнмайера" приведет к потере Украиной государственного суверенитета, а выборы пройдут "под дулами российских автоматов".

Активисты считают, что украинские власти должны добиваться полного и стабильного прекращения боевых действий на Донбассе, выведение российских войск, разоружения НВФ и полной передачи контроля над границей Украины. И только после этого, считают митингующие, возможно проведение выборов на Донбассе по украинскому законодательству.

Cмотрите фотогалерею: Под офисом Зеленского прошли протесты против "формулы Штайнмайера"

О согласии Украины на формулу Штайнмайера накануне заявил глава МИД Вадим Пристайко.

Позже украинская сторона на переговорах в Минске выдвинула условия реализации формулы Штайнмайера.

Формула предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после выборов и итогового доклада БДИПЧ ОБСЕ.

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Источник: korrespondent.net