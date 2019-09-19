СМИ назвали дату встречи Трампа и Зеленского

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом состоится 25 сентября. Об этом со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщает DT.UA в четверг, 19 сентября.

Президенты должны встретиться в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Как пишет издание, запланированная продолжительность встречи - 45 минут.

"Однако встреча может продолжаться и дольше", - сообщил СМИ источник.

Среди вопросов, которые будут обсуждать украинский и американский президенты - Донбасс, привлечения американских инвестиций в украинскую экономику.

Ожидается, что Трамп во время разговора коснется и темы проведения расследования относительно Burisma, пишет издание.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с вице-президентом США Майком Пенсом. Политики обсудили помощь, которую США оказывают Украине, а также политический диалог и сотрудничество стран в сфере энергетики.

Бывшая помощница госсекретаря США Виктория Нуланд посоветовала Зеленскому, как лучше разговаривать с Трампом. Она считает, что украинский президент сможет заинтересовать Трампа инвестициями в Украину. Она также посоветовала не втягиваться во внутриполитические дела США.

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Источник: korrespondent.net