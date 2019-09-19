МВД ведет переговоры с Францией насчет закупки катеров для пограничников

Министерство внутренних дел ведет переговоры с Францией о закупке патрульных катеров для пограничников. Об этом сообщает пресс-служба МВД в четверг, 19 сентября.

Глава МВД Арсен Аваков встретился с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном.

"МВД рассматривает возможность обновления парка патрульных катеров Государственной пограничной службы Украины. Одним из наиболее приемлемых для сотрудничества является предложение французской компании ОСЕА. Основное требование - локализация строительства и привлечение украинских производителей в проект обновления парка патрульных катеров", - сказал Аваков.

Де Понсен заявил, что Франция заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Украиной.

По данным министерства, в рамках украинского-французского проекта французская сторона уже поставила четыре вертолета Н225 (один - для Нацгвардии, три - для ГСЧС). К концу 2019 года украинская сторона планирует получить еще два Н125.

Ранее сообщалось, что МВД хочет купить украинских самолетов на $450 миллионов. Контракт Министерство внутренних дел планирует заключить с Укроборонпромом. Документ будет подписан на 13 самолетов для спасателей и нацгвардейцев.

Также стало известно, что Зеленский вернул в Раду закон о закупках для оборонки. Президент предлагает внести изменения в закон о наказании за нарушения при закупке оборонной продукции.

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Источник: korrespondent.net