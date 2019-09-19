Китай готовится открыть новый "мега-аэропорт" к югу от Пекина, где уже находится второй по загруженности центр авиации в мире. Об этом сообщает CNN в четверг, 19 сентября.

Первый международный коммерческий рейс в Пекинском международном аэропорту (PKX) состоится 20 сентября. Первый для аэропорта полет осуществит крупнейший авиалайнер в мире Airbus A380.

Согласно прогнозам, к 2022 году Китай обгонит США как крупнейший в мире рынок авиаперевозок. Аэропорт стоимостью в несколько миллиардов долларов, разработанный покойным архитектором Захой Хадид и ее китайскими партнерами, имеет четыре взлетно-посадочных полосы и терминал размером в 97 футбольных полей.

Первоначальная оперативная задача состоит в том, чтобы к 2025 году ежегодно принимать 72 миллиона пассажиров и два миллиона тонн грузов. Амбициозный генеральный план предусматривает строительство в общей сложности семи взлетно-посадочных полос и перевозку не менее 100 миллионов пассажиров и 4 миллионов тонн грузов в год через аэропорт.

Строительство стоимостью 11,5 миллиардов долларов началось в 2014 году, и на его пике работало более 40 тысяч человек.

Ранее СМИ сообщали, что Китай построит аэропорт в Антарктиде. Аэропорт на регулярной основе сможет принимать туристические группы и исследовательские экспедиции.

Напомним, что Китай успешно вывел на орбиту три спутника, в том числе микроспутник под кодовым названием BNU-1 (Цзинши-1) для наблюдений за Арктикой и Антарктикой.

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Источник: korrespondent.net