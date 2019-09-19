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19. 09. 2019

В небе над Германией истребитель потерял два топливных бака − СМИ

 
Истребитель-бомбардировщик Tornado ВВС Германии потерял два подвесных топливных бака, находясь в небе над землей Шлезвиг-Гольштейн. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщило агентство DPA.
 
Как отметил представитель военно-воздушных сил ФРГ, на момент инцидента баки уже были пусты.
 
Один из них упал и был обнаружен в поле в районе Восточный Гольштейн на севере Германии. Другой пока не нашли.
 
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
 
Напомним, в настоящее время немецкие ВВС располагают примерно 85 Tornado. При этом правительство страны пока не хочет полностью отказываться от истребителей, способных нести ядерные снаряды.
 
В Индии истребитель МиГ-29 потерял топливный бак
 
Ранее сообщалось, что истребитель ВВС США сбросил два топливных бака в озеро в Южной Корее, чтобы избежать аварийной ситуации.

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Источник: korrespondent.net
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