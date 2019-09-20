США выдворяют из страны двух дипломатов Кубы

Власти США выдворяют из страны двух сотрудников постоянного представительства Кубы при ООН. Об этом 19 сентября сообщила в Twitter руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"После того, как два сотрудника постпредства Кубы при ООН занимались деятельностью, наносящей вред национальной безопасности США, мы попросили их покинуть дипмиссию Кубы при ООН, (они) также ограничены в пребывании на Манхэттене", − указала Ортэгус.

По ее словам, Вашингтон всерьез воспринимает "все возможные посягательства на национальную безопасность США".

При этом представитель Госдепа не назвала имена кубинских дипломатов и не уточнила, о какой конкретно деятельности идет речь.

Напомним, в 2017 году Госдепартамент принял решение выслать 15 кубинских дипломатов в связи со случаями "акустических атак" против американцев в Гаване.

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Источник: korrespondent.net