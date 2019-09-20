Мадуро: Трамп ненавидит латиноамериканские народы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит латиноамериканские народы, но особую ненависть испытывает к венесуэльцам. Об этом он заявил в эфире телеканала RT 19 сентября.
"Я открыто говорю это здесь: у Дональда Трампа есть навязчивая идея и ненависть в отношении латиноамериканских народов в целом. К беженцам, к иммигрантам, но особенно он ненавидит народ Венесуэлы и его историю", − подчеркнул Мадуро.
Он также сравнил поведение Трампа, который "выплескивает ненависть на народ Венесуэлы", с Гитлером.
Ранее Мадуро назвал "Гитлером нашего времени" президента Бразилии Жаира Болсонару.
Мадуро призвал Трампа "убрать руки" от Венесуэлы
Как сообщал Корреспондент.net, 21 января в Венесуэле начались массовые протесты против Мадуро. Лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. В качестве легитимного главы государства его признали США, Канада, а также страны Латинской Америки.
Россия и Китай выразили поддержку Мадуро.
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Источник: korrespondent.net