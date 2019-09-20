Стало известно, когда Зеленский выступит на Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский выступит в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН 25 сентября. Об этом сообщило агентство УНН со ссылкой на постоянное представительство Украины при ООН.

Как информировали дипломаты, выступление главы государства на Генеральной Ассамблее ООН запланировано на среду, 25 сентября, в 16.00 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что на 25 сентября также запланирована встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, 74-я сессия Генассамблеи ООН открылась 17 сентября. Как подчеркнули в МИД Украины, среди приоритетов украинской повестки восстановление суверенитета страны.

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Источник: korrespondent.net