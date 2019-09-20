В Конгрессе США утвердили $250 млн помощи Украине

Палата представителей Конгресса США в четверг, 19 сентября, одобрила выделение 250 миллионов долларов на военную помощь Украине. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Отмечается, что соответствующий пункт был прописан в утвержденном конгрессменами законопроекте о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября.

В документе говорится, что выделение средств на оказание военной помощи Украине будет продолжено в следующем финансовом году, который начинается в США 1 октября.

Ранее демократы в Палате представителей опасались, что американский лидер Дональд Трамп может пересмотреть или сократить эту статью расходов.

Напомним, 29 августа стало известно, что президент США распорядился провести пересмотр военной помощи Украине.

Позже стало известно, что Киев получит средства сразу по нескольким программам Пентагона и Госдепа.

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Источник: korrespondent.net