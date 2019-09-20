РФ и Китай заблокировали резолюцию ООН по Идлибу

Россия и Китай воспользовались правом вето, заблокировав в Совете Безопасности ООН резолюцию о перемирии в сирийской провинции Идлиб. На голосовании в четверг, 19 сентября, предложенный Германией, Бельгией и Кувейтом проект документа был отклонен.

При этом резолюцию поддержали 12 государств, еще одна страна − Экваториальная Гвинея − воздержалась.

Кроме того, на заседании был отклонен и российско-китайский вариант проекта сирийской резолюции. Его поддержали две страны, отклонили девять, еще четыре воздержались.

"Германия сожалеет о том, что СБ ООН не принял резолюцию о гуманитарном кризисе в Идлибе. Мы по-прежнему считаем своим долгом поиск решения этой проблемы и защиту сирийского народа", − заявила на своей странице в Twitter германская миссия в ООН.

Постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген призвал не хранить молчание, а действовать.

"На карту поставлено много жизней. Нам нужно сделать все, что в наших силах", − подчеркнул он.

В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал заседание по Сирии "преднамеренным шоу, целью которого было развлечь международное сообщество еще одним российским вето".

Он обвинил авторов резолюции в попытках представить террористов в Сирии "в качестве дерадикализовавшейся оппозиции".

"Фаза вооруженного противостояния в рамках сирийского кризиса фактически завершена. Действительно заинтересованные в политическом урегулировании силы присоединились к этому процессу", − утверждал он.

По данным Соединенных Штатов, Россия накладывает в 13-й раз вето в Совбезе ООН при принятии решений по сирийскому конфликту.

В проекте резолюции Германии, Бельгии и Кувейта указывалось на необходимость немедленно прекратить столкновения сторон. Предполагалось, что режим прекращения огня вступит в силу в полночь 21 сентября. Его цель − "избежать ухудшения и без того катастрофической ситуации" в провинции Идлиб.

Российско-китайский проект документа также призывает к прекращению боевых действий. Однако в нем предлагается не распространять режим прекращения огня на военные операции против лиц или групп, "связанных с террористическими группировками".

С конца апреля российские воздушно-космические силы и сирийские правительственные ВВС совершили ряд налетов на провинции Идлиб и Хама, в результате которых, по данным активистов, погибли более 960 мирных жителей.

Дамаск утверждает, что целью этих атак является уничтожение объектов террористов.

Идлиб, где проживают около трех миллионов сирийцев, является последним бастионом противников Асада. Регион контролирует коалиция исламистских группировок Тахрир аш-Шам, с одной стороны, и светские вооруженные группировки из Национального фронта за освобождение, поддерживаемые Турцией, − с другой стороны.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net