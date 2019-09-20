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20. 09. 2019

У США готов план прорыва системы ПВО Калининграда

Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харриган заявил, что у Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему ПВО Калининграда. Об этом сообщает Breaking Defense.

"Если нам придется этим заняться, например, уничтожить Калининградскую IADS (интегрированную систему ПВО), пусть не будет сомнений, у нас есть план как это сделать", − подчеркнул Харриган.
 
По его словам, Вашингтон готов "очень своевременно" ответить на возможную "российскую агрессию" в Европе.
 
"Мы отрабатываем эту схему. Мы все время продумываем эти планы, и если когда-нибудь будет нужно, мы будем готовы их осуществить", − указал военный.
 
Харриган не раскрыл подробности этих планов, однако, по мнению газеты, уникальное положение Калининграда, расположенного между Польшей и Литвой вдали от остальной России, делает его весьма уязвимой целью.
 
Как пишет Breaking Defense, в случае угрозы со стороны РФ будет осуществляться всестороннее наступление, включающее в себя нападение с воздуха, земли, моря, космоса, а также атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.
 
Напомним, в июле прошлого года стало известно, что Россия активизировала строительство военных объектов в Калининградской области, вблизи границы с Польшей.
 
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Источник: korrespondent.net
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