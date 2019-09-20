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20. 09. 2019

Трамп провел встречу с главой Facebook

 
Президент США Дональд Трамп в четверг, 19 сентября, провел встречу с главой компании Facebook Марком Цукербергом в Белом доме. Об этом американский лидер сообщил в Twitter. 
 
"Приятная встреча с Марком Цукербергом сегодня в Овальном кабинете", − написал Трамп.
 
Как отметил портал Axios, ранее в графике президента США эта встреча не значилась. 
 
В пресс-службе Facebook указали, что разговор был конструктивным.
 
В четверг Цукерберг также провел закрытые встречи в Конгрессе США. Он обсудил с политиками регулирование интернета.
 
Напомним, в прошлом году Цукерберг дважды выступал на слушаниях в американском Конгрессе из-за скандала, в центре которого оказалась соцсеть. 

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Источник: korrespondent.net
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