Трамп провел встречу с главой Facebook

Президент США Дональд Трамп в четверг, 19 сентября, провел встречу с главой компании Facebook Марком Цукербергом в Белом доме. Об этом американский лидер сообщил в Twitter.

"Приятная встреча с Марком Цукербергом сегодня в Овальном кабинете", − написал Трамп.

Как отметил портал Axios, ранее в графике президента США эта встреча не значилась.

В пресс-службе Facebook указали, что разговор был конструктивным.

В четверг Цукерберг также провел закрытые встречи в Конгрессе США. Он обсудил с политиками регулирование интернета.

Напомним, в прошлом году Цукерберг дважды выступал на слушаниях в американском Конгрессе из-за скандала, в центре которого оказалась соцсеть.

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Источник: korrespondent.net