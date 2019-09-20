КНДР может готовить к спуску новую подлодку − СМИ

Северная Корея может вести работы по созданию новой подводной лодки. Об этом 20 сентября сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на выводы специалистов Института международных исследований Мидлбери и компании Planet Labs Inc.

Отмечается, что эксперты проанализировали спутниковые снимки, сделанные компанией Planet Labs Inc.

На фото от 3 сентября вдоль набережной можно было увидеть по меньше мере 13 колоннообразных объектов, вокруг которых передвигался транспорт.

Уже 12 сентября между пристанью и водоемом появилась большая конструкция, которая занимает около 100 метров в длину и может быть использована для создания подводной лодки, способной нести баллистические ракеты.