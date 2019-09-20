Boeing впервые испытал дрон-заправщик для ВМС

Американская корпорация Boeing провела испытания первого палубного дрона-заправщика MQ-25 Stingray, который будет базироваться на авианосцах. Об этом сообщила пресс-служба Boeing в четверг, 19 сентябоя.

Утверждается, что первый испытательный полет, который длился два часа, проводился над аэропортом города Сент-Луис в штате Иллинойс. Специалисты Boeing проверяли основные функции беспилотника.

"Летательный аппарат завершил автономные рулежные испытания (передвижение по летному полю аэродрома – ред.), затем поднялся в воздух и полетел по заранее определенному маршруту для проверки его основных функций полета и взаимодействия с наземной станцией управления", – говорится в сообщении.

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В прошлом году стало известно, что Boeing выиграла тендер на создание MQ-25 Stingray. Контракт на сумму 805 млн долларов предусматривает разработку, производство, испытания и поставку ВМС США четырех MQ-25 до 2024 года. В целом в рамках программы создания палубной беспилотной авиационной системы дозаправки в воздухе Пентагон намерен закупить 72 Stingray за 13 млрд долларов.

Один беспилотник будет доставлять около 8 тонн горючего для дозаправки в воздухе для 4-6 истребителей на расстояние до 930 км. Кроме того, на Stingray предполагается устанавливать аппаратуру для выполнения задач наблюдения, разведки и сбора информации.

Ранее стало известно, что Австралия купит у США шесть больших разведывательных дронов, которые будут использоваться в совместных оборонительных операциях в Азиатском регионе. Сумма контракта составляет около 5 млрд долларов.

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Источник: korrespondent.net