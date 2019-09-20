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20. 09. 2019

В Вашингтоне произошла стрельба, есть жертвы

В столице США в пятницу, 20 сентября, произошла стрельба, в ходе которой один человек погиб, еще шесть получили ранения. Об этом со ссылкой на местную полицию, сообщает телеканал Fox 5.

Отмечается, что на место происшествия прибыли служба скорой помощи и полиция.

Все раненные были доставлены в больницу, двое из них в тяжелом состоянии.

Других подробностей происшествия на данный момент не сообщают.

Sounded like multiple gunshots on Columbia Rd NW in Columbia Heights, DC. lots of police and EMT. pic.twitter.com/3YnLVzibj2

— Chris G. Collison (@chriscollison) September 20, 2019

Накануне сообщалось, что стрельба также произошла в пригороде Лос-Анджелеса. Жертвой вооруженной атаки стала девушка.

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Источник: korrespondent.net
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